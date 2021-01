WandaVision: il trailer di capodanno promette l'arrivo di un'era "visionaria"

WandaVision darà finalmente avvio alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e il nuovo teaser trailer ci conferma che sarà una ripartenza davvero particolare.

Sarà una "Visionary New Era" quella con cui ci ritroveremo a fare i conti, come sottolineato nel video pubblicato da Disney nel primo giorno del 2021. Un chiaro riferimento al Visione di Paul Bettany, ma anche alla natura stessa della serie, che si ripromette di rimescolare le carte in maniera interessante proponendoci una realtà fittizia ispirata alle sit-com dei decenni passati.

Niente di meglio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e il trailer mette in mostra i due protagonisti in diverse occasioni, impegnati nelle tipiche discussioni prima di andare a dormire, in celebrazioni di quartiere con tanto di copricapi cilindrici e persino nella progettazione della loro vita matrimoniale, tra bambini da cullare e stanze da arredare con la magia.

Nonostante tutto ciò, possiamo aspettarci di vedere Scarlet Witch e Visione mettere in mostra i loro spettacolari poteri all'interno di scene che non faranno rimpiangere le produzioni cinematografiche. Appare chiaro che in questa vita idilliaca c'è qualcosa di strano e potremo scoprire qualcosa in più a partire dal 5 gennaio, nella speranza che venga chiarito anche il destino di Visione, scomparso durante Infinity War.