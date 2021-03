WandaVision, il trailer onesto prende in giro le teorie dei fan su Mephisto e gli X-Men

WandaVision ha finalmente attirato le attenzioni anche di Screen Junkies, che ha deciso di dedicare il suo nuovo Honest Trailer proprio alla serie Marvel con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Con una durata di 8 minuti, il filmato si concentra soprattutto nel prendere in giro le numerose teorie dei fan che hanno accompagnato lo show fin dal suo debutto su Disney+, dalla vera identità del villain (in particolare Mephisto) alla possibile introduzione degli X-Men attraverso la presenza di Evan Peters nei panni di Quicksilver. Ipotesi che, coma sappiamo, arrivati alla fine si sono quasi tutte rivelate errate.

In attesa della premiere di The Falcon and the Winter Soldier, lo ricordiamo, Disney+ ha pubblicato uno speciale making of di WandaVision che scava a fondo nei dietro le quinte della serie realizzata dalla showrunner Jac Scheffer e dal regista Matt Shakman. Intitolato Assembled: The Making of WandaVision, il documentario è già disponibile sulla piattaforma streaming.

Per quanto riguarda lo show incentrato sui personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan, l'appuntamento è questo venerdì 19 marzo su Disney+. Nell'attesa, vi lasciamo all'ultimo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier.



Anche voi siete tra i tanti fan che hanno visto andare in fumo tutte le proprie teorie? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!