WandaVision: il trailer è da record, più di 50 milioni di visualizzazioni nelle prime ore

Dopo un 2020 di rumor e di rinvii, il futuro del Marvel Cinematic Universe inizia a delinearsi, e il primo trailer di WandaVision ha dimostrato che i fan sono ancora assetati di novità.

Secondo quanto riporta Deadline il trailer è stato visto ben 53 milioni di volte durante le prime 24 ore dal lancio e ciò costituisce un record assoluto per un video promozionale legato ad una produzione streaming. Ovviamente il conteggio non si basa solamente sul trailer lanciato su YouTube, ma sul numero totale di visualizzazioni provenienti dai vari account ufficiali.

Diffuso per la prima volta durante la cerimonia degli Emmy, il video ha avuto immediatamente presa sul gigantesco pubblico Marvel ed è andato subito in trend su Twitter, raggiungendo poi la seconda posizione dei video più visti di YouTube. In effetti, si tratta del primo vero sguardo alla Fase 4, e per quanto bizzarro e criptico ci permette di avanzare alcune ipotesi riguardo il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Tutto ciò non fa che confermare quanto la volontà di investire maggiormente sul lato streaming da parte di Disney sia la via giusta, anche se il successo ricevuto da certi trailer cinematografici resta imbattibile, soprattutto per produzioni molto attese come Endgame, in grado di macinare 289 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Cosa ne pensate del trailer? Vi ha convinto? Paul Bettany ha commentato le folli scene viste nel video, mentre si fa strada l'ipotesi che sia tutto frutto dell'immaginazione di Scarlett Witch.