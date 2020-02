WandaVision: il primo trailer rivela un enorme spoiler

Disney e Marvel durante l'intervallo del Super Bowl andato in scena nella notte, ci hanno offerto un primo sguardo a tre delle serie TV più attese in arrivo su Disney+, coi teaser di Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki. WandaVision in particolare, sta facendo molto discutere per via di un potenziale spoiler.

Il video è infatti piuttosto breve e veloce, con scatti d'inquadratura frequenti, ma i fan hanno fatto in tempo a notare due particolari piuttosto importanti: il primo è un fermo immagine di Wanda Maximoff che sembra proprio essere incinta.

In un'altra scena invece le sorprese sono tutt'altro che finite: Scarlet Witch e Vision hanno lo sguardo verso due culle, e subito dopo vediamo volare due ciucciotti. Insomma, la coppia sta per avere due gemelli?

Naturalmente è difficile fare previsioni da un teaser di pochissimi secondi, ma i fan già si sono lanciati in alcune speculazioni. Quale potrebbe essere l'ambientazione della serie, visti gli eventi di Avengers: Endgame?

Secondo alcuni, a fare da base alla storia potrebbe essere una serie su Vision e Scarlet Witch del 1986, in cui Wanda Maximoff aveva effettivamente una coppia di gemelli, chiamati Billy e Tommy. E attenzione, perché in qualche modo nella serie era coinvolto anche Doctor Strange.

E voi, cosa vi aspettate da WandaVision? Nel frattempo, sul nostro sito trovate la sinossi ufficiale di WandaVision.