WandaVision, il trailer rivela insospettabili legami con i Fantastici Quatto e gli X-Men

Il trailer di WandaVision diffuso nelle scorse ore ha fornito molte succose informazioni sul futuro della serie e ha rivelato importanti particolari in merito al coinvolgimento dei Fantastici Quattro e gli X-Men.

In particolare sappiamo che nella serie Disney+ farà la sua apparizione lo S.W.O.R.D., ovvero il Sentient World Observation and Response Department, branca dello S.H.I.E.L.D. che gestisce le minacce extraterrestri. Questo particolare organo è apparso per la prima volta nelle pagine di un fumetto degli X-Men e una volta ha annoverato un X-Man fondatore tra le sue fila.

Inoltre stando a quanto fin qui abbiamo visto, la vicina ficcanaso Agnes, altri non è che la strega secolare Agatha Harkness. L'antica maga è apparsa per la prima volta nelle pagine dei Fantastici Quattro, dove Sue e Reed Richards hanno scoperto la potente stregoneria di Agatha dopo averle affidato le cure del loro figlio neonato. Oltre al suo ruolo ricorrente nei fumetti dei Fantastici Quattro per tutti gli anni '70, Agatha è apparsa in Vision and the Scarlet Witch e in seguito è stata un vero e proprio mentore per Wanda Maximoff.

Questi coinvolgimenti sono stati resi possibili dalla acquisizione della Fox da parte della casa di Topolino lo scorso anno, permettendo quindi a pieno titolo, l'utilizzo di tutto i personaggi del variegato mondo della Marvel.

É stato confermato che WandaVision debutterà su Disney+ verso la fine di questo anno, dunque nonostante i ritardi e i vari problemi tecnici dovuti alla pandemia, i lavori della serie sarebbero stati quasi ultimati.