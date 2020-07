WandaVision, il trio di streghe Coven farà parte della serie Marvel?

Cresce l'attesa per la nuova serie Disney+: sebbene ancora non ci siano molte informazioni sembra proprio che Wandavision riuscirà a stupire, mettendo in scena più generi diversi, senza dimenticarsi di introdurre nuovi villain provenienti dall'universo fumettistico Marvel.

Ancora non è chiaro se la serie sarà interamente basata sull'impostazione tipica delle sit-com, ma di sicuro c'è qualcosa che non va nella realtà in cui ritroveremo Scarlet Witch, dato che nella sua idilliaca esistenza è presente anche Visione. Considerando che l'eroe era scomparso in Avengers: Infinity War è probabile che al centro di tutto ci sia un'illusione o una qualche magia.

Ora scopriamo che ad aver architettato tali illusioni potrebbero essere state le streghe che nei fumetti formano il trio Coven, creature particolarmente malvagie che nella serie si ritroverebbero al centro di una grande sequenza d'azione. A rivelarlo ad iStunt è la stunt-woman Nicole Reddinger, assunta come controfigura per un "Membro delle Witch Coven".

In qualche modo potrebbe essere coinvolto anche il personaggio di Kathryn Hann: sebbene gli autori abbiano detto che il suo è un semplice ruolo di "vicina rumorosa", in molti credono che si tratti in realtà di Agatha Harkness, un'antichissima strega che potrebbe dare del filo da torcere a Wanda, soprattutto se supportata da altre colleghe.

Non resta che attendere per scoprire la verità, e nel frattempo vi ricordiamo che le riprese di Wandavision ripartiranno presto, e che la serie potrebbe avere molte puntate.