WandaVision, TUTTE le citazioni alle sitcom: le avete colte?

Ogni titolo del Marvel Cinematic Universe è pieno di riferimenti ad altri personaggi e organizzazioni, ma WandaVision, presentato in anteprima su Disney + il 15 gennaio, offre anche molti Easter Egg per i fan delle classiche sitcom televisive.

Lo spettacolo, che segna la prima serie originale del franchise di supereroi sul servizio di streaming della Disney, vede protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni dei loro personaggi MCU Wanda (alias Scarlet Witch) e Visione. Nonostante l'apparente morte di Visione in Avengers: Infinity War del 2018, i due sembrano vivere una vita idealizzata in un sobborgo, finché non si rendono conto che le cose non sono necessariamente come sembrano.

Ecco a voi tutti i riferimenti alle classiche sitcom televisive che hanno voluto, in qualche modo, omaggiare nel corso dei 9 episodi.

La serie parte già come una sorta di sitcom degli anni sessanta, ma poi passa a una narrazione più libera a partire dall'episodio 6 inserendo molti riferimenti televisivi alquanto espliciti. Proprio l'episodio 6, infatti, trae ispirazione da "Malcolm in the Middle". Proprio i titoli di testa di questo episodio di WandaVision hanno preso direttamente in prestito i titoli di testa della serie Malcolm così come la propensione dei personaggi di parlare direttamente alla telecamera.

Andando un po' indietro con gli episodi, il quindi prende spunto interamente dagli anni '80 con l'episodio 5 e tutto inizia con una sequenza di titoli di testa che potreste trovare familiare. La fotografia di famiglia di Wanda e Vision è un richiamo diretto alla serie del 1982 "Family Ties" con protagonista un giovane Michael J. Fox. La sigla fa anche un confronto con un'altra serie per famiglie con protagonista un'icona adolescente, che è “Growing Pains” con Kirk Cameron. Il colpo di classe arriva nei titoli di coda in cui Wanda e Visione corrono davanti alla telecamera, che è un riferimento diretto alla sitcom "Full House", con le sorelle dell'attrice Elizabeth Olsen, Mary-Kate e Ashley. In termini di narrazione, lo slogan di "A Very Special Episode" è pertinente al mondo delle sitcom classiche. Questi tipi di episodi generalmente hanno affrontato argomenti del mondo reale difficili e scomodi per le famiglia come l'alcolismo, il divorzio o, nel caso del mondo di Wanda, della morte. Sia “Family Ties” che “Growing Pains” hanno mostrato episodi molto speciali, ma è stato “Full House” a traumatizzare una generazione intera con il suo sguardo sulla morte di un nonno.

Per quanto riguarda i personaggi, la sostituzione del personaggio di Pietro è una chicca presente in tantissime sitcom classiche. La più famosa dell'era della televisione classica è la storia dei due Darrin in "Vita da strega". L'attore Dick York avrebbe finito per lasciare la popolare sitcom soprannaturale durante la quinta stagione solo per essere sostituito dall'attore Dick Sargent, che avrebbe interpretato il ruolo per il resto della serie. Altri esempi di sostituzioni sul set includono i due Darlenes in "Roseanne", l'originale interpretata da Lecy Goranson, e poi la sua sostituzione con Sarah Chalke. Anche questa non è la prima volta che la Disney lo fa. Nella serie degli anni '90 "Boy Meets World", il protagonista della serie Cory Matthews (Ben Savage) ha visto la sua sorellina Morgan sostituita durante la terza stagione.

Il terzo episodio di "WandaVision" spinge il pubblico negli anni '70 e sembra quasi ricollegarsi al tema dell'episodio stesso, in cui Wanda dà alla luce due gemelli. I collegamenti con altre serie sulle famiglie sono immediatamente impostati con una sigla fortemente ispirata a personaggi del calibro di "The Partridge Family" e, in particolare, la serie del 1969 "The Courtship of Eddie’s Father". Il set stesso, con il suo ingresso roccioso e le vetrate colorate, sembra più direttamente ispirato alla casa costruita per il clan Brady dalla famosa sitcom televisiva "The Brady Bunch".

Molti dei tropi della gravidanza in cui Wanda si impegna sono stati realizzati in numerosi programmi televisivi, molti al di fuori della sfera delle sitcom. Questo è principalmente il caso della sua gravidanza "rapida". Il concetto di una donna che va in travaglio più velocemente dei soliti nove mesi è un elemento comune della trama negli spettacoli di fantascienza, da "Doctor Who" e "Farscape", a sitcom televisive più moderne come "Third Rock From the Sun".

La risposta di Visione a Wanda che va in travaglio gioca su ogni momento di panico dei padri in televisione. Per aggiungere ulteriori complicazioni, il medico di Wanda sta per partire per le vacanze, attingendo alla più moderna convenzione delle donne che partoriscono nei momenti più inopportuni (per gli standard televisivi). Per quanto riguarda l'inizio della stagione, spicca la cucina. Questa è fortemente ispirata alla cucina che Rob e Laura Petrie usavano in "The Dick Van Dyke Show" che andò in onda dal 1961-1966.

In effetti, ci sono diverse allusioni alla serie sia nella premiere che nell'episodio 2. Visione che sale sulla sedia per rispondere alla porta è simile alla famosa sequenza di titoli di testa di Van Dyke, mentre il guardaroba di Wanda nell'episodio 2 si riferisce fortemente a Mary Tyler Moore, che divenne leggendaria per essere una casalinga che indossava pantaloni.

La sigla di apertura del pilot - che descrive Wanda e Visione come una coppia di sposini che si trasferisce in una piccola cittadina dalla grande città per avere una vita tranquilla - ha alcuni progenitori. Stilisticamente suona simile al tema di "The Donna Reed Show", che andò in onda dal 1958 al 1966. Ci sono riferimenti anche alla sitcom del 1963 "The Patty Duke Show" e potreste notare anche Wanda che chiede a Vision se vuole l'ultima colazione dei campioni, composta da frittelle, uova, patate fritte, caffè e succo di frutta. Questo è un elemento comune nelle sitcom che si appoggiavano pesantemente al fatto che casalinghe come Donna Reed fossero in grado di preparare una colazione complessa in un secondo. Anche il film del 1999 “Pleasantville” ha scherzosamente preso in giro questo tropo.

La trama tra gli episodi 1 e 2 crea l'idea di Wanda in grado di compiere azioni casalinghe comuni con la magia, solo per ritorcersi contro. Unite questo aspetto con la sigla dell'episodio 2 e avrete la trama di "Vita da strega", in cui la strega Samantha Stevens (Elizabeth Montgomery) vive con il suo marito mortale. Inoltre, la vicina ficcanaso di Kathryn Hahn, Agnes, sembra leggermente simile dalla vicina di casa di Samantha, Gladys Kravitz.

La donna che pubblicizza il tostapane Stark ha un aspetto e un'acconciatura simili a Lucille Ball nell'iconica serie "I Love Lucy". Inoltre la trama degli anniversari dimenticati e dei capi che si presentano a cena è comune nelle sitcom da diversi decenni. Tra queste spiccano "Bewitched", "Three’s Company" e "Family Manners". Se analizziamo ancora più attentamente, il secondo episodio si apre con Wanda e Visione che dormono separati in letti singoli, solo per avere i letti uniti quando sentono uno strano rumore. Questo tropo risale agli anni '30, quando il codice Hays costrinse i film ad accettare regole morali per impedire al pubblico di voler impegnarsi in qualcosa di spiacevole. Tra le sitcom spiccano "I Love Lucy", “The Dick Van Dyke Show” e “The Addams Family”. "Vita da strega" sarebbe stata la prima serie a rompere il tropo, con Samantha e il marito Darrin (Dick York) che dormono insieme in un letto non singolo.

