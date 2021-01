WandaVision, ufficiale il numero di episodi: la conferma vi sorprenderà!

Anche se abbiamo ormai un trailer al giorno per WandaVision, l'attesissima prima serie tv targata Marvel Studios, finora non sapevamo ancora di quanti episodi sarebbe stata composta. Tuttavia, la risposta al quesito è stata data proprio quest'oggi in via ufficiale.

Tra 11 giorni potremo finalmente assistere al debutto di WandaVision su Disney+, ma fino a quando potremo vivere nuove avventure nello strano mondo di Elizabeth Olsen e Paul Bettany?

A quanto pare, per 9 settimane precise.

In un comunicato ufficiale dei Marvel Studios è infatti stato confermato il numero di episodi dello show: "WandaVision è un mix di tv classica e Marvel Cinematic Universe, nel quale Wanda Maximoff e Visione - due supereroi che vivono un'esistenza idilica in un perfetto quatiere residenziale - iniziano a sospettare che non tutto sia in realtà come sembra. La serie è diretta da Matt Shakman e scritta Jac Schaeffer; il compositore è Christoph Beck e la colonna sonora (per alcuni episodi) è stata realizzata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Composta da 9 episodi, la serie tv WandaVision avrà inizio il 15 gennaio 2021".

Se ben ricorderete, qualche mese fa avevamo riportato un articolo di Charles Murphy che ipotizzava non meno di 9 episodi per WandaVision, basandosi sul curriculum di uno stuntman che ha preso parte alle riprese. Ora, dunque, ne abbiamo conferma, e scopriamo anche che lo show finirà proprio in concomitanza con il debutto di The Falcon and The Winter Soldier, che arriverà il 19 marzo su Disney+, ovvero la settimana successiva al season finale.