WandaVision, ultimi aggiornamenti: le riprese sono completate!

Da quanto è iniziato il lockdown obbligatorio e Hollywood ha chiuso tutte le sue produzioni e i suoi set sparsi per il mondo, ci si chiedeva se le riprese di WandaVision fossero state completate in tempo e adesso sembrerebbe confermato: le riprese della serie sono state concluse, ma ancora non è certo se i tempi di uscita verrano rispettati.

A differenza degli altri show in arrivo su Disney+ che si trovavano in produzione, ovvero Loki e Falcon and the Winter Soldier, le riprese di WandaVision sono complete, almeno secondo quanto affermerebbe la scooper Liz Hill dal sito Murphy's Multiverse; quest'ultima affermerebbe anche che i lavori sugli effetti visivi sono anch'essi completi o almeno vicino ad essere ultimati. Accantonando i reshoot programmati, la serie potrebbe quindi essere ultimata del tutto in post-produzione, visto che da questo punto di vista la Marvel sta continuando a lavorare a distanza.

WandaVision, nella tabella di marcia programmata da Marvel su Disney+, sarebbe dovuta uscire dopo Falcon and The Winter Soldier, ma adesso i piani potrebbero cambiare per permettere alla serie con Elizabeth Olsen di arrivare prima del previsto. Ancora si tratta solamente di speculazioni e non sappiamo se la data d'uscita, ovvero entro la fine del 2020, verrà rispettata o se verrà annunciato a breve un rinvio. L'elemento cruciale sta nel fatto se WandaVision contiene degli elementi che potrebbero anticipare con troppo anticipo gli eventi delle altre serie Marvel o dei prossimi film. Sappiamo ad esempio che il personaggio di Wanda sarà determinante per gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La post-produzione di WandaVision è momentaneamente bloccata a causa dell'emergenza Coronavirus, così come le riprese di tutte le produzioni dei Marvel Studios (da Shang-Chi a The Falcon and the Winter Soldier).