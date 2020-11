WandaVision, Ultron tornerà nella serie Disney+? Scopriamolo insieme

Come ormai sappiano piuttosto bene, WandaVision verrà rilasciata su Disney+ a partire dal prossimo 15 gennaio e sono in molti a sperare che un piccolo ruolo in questa serie possa essere riservato ad Ultron.

Lo show che lancerà la Fase 4 dell'MCU, dovrebbe essere in parte influenzato dai fumetti The Vision di Tom King e dal ben più noto The Vision e Scarlet Witch scritto da Steve Englehart. La serie del 1985 ci mostra la vita domestica di Wanda e Visione che di lasciarsi alle spalle i giorni da Vendicatori. La serie esplora ripetutamente psicologia di Visione che tenta di fare i conti con un corpo umano nonostante sia un androide.

Se WandaVision affronterà dunque i problemi interiori di Visione, specialmente dopo essere morto due volte (una volta ucciso da sua moglie e poi di nuovo da Thanos), non potrebbe includere anche quelli che sono i problemi con suo padre? Dopotutto, Ultron è davvero il padre di Visione, e quest'ultimo lo ha ucciso il giorno dopo la sua nascita. Insomma Ultron potrebbe apparire nella serie Disney+ come un promemoria delle origini di Visione mentre affronta nel corso di WandaVision i propri scheletri nell'armadio.

Inoltre WandaVision potrebbe includere in qualche modo ancora non definito anche Doctor Strange anche perchè sembra ormai certo che Wanda Maximoff apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I FunkoPop di WandaVision includevano poi anche Quicksilver e questo potrebbe essere un chiaro indizio della sua partecipazione alla serie Disney+. Inoltre si ipotizza che WandaVision potrebbe anche lanciare la serie dedicata a Nick Fury ed aprire anche la strada ad Hawkey. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.