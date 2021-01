WandaVision, la valutazione data da Disney+ non convince i fan

Manca poco più di una settimana al debutto di WandaVision, la prima serie Disney + live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Dopo i numerosi trailer, i fan sono curiosissimi di scoprire cosa accadrà a Visione e Scarlett Witch nel corso delle varie puntate.

Recentemente Disney+ ha ufficialmente aggiornato la pagina di WandaVision, e a quanto pare i nove episodi che presto vedremo sono stati valutati come TV-PG. Ciò significa che la serie non è pensata solo per adulti ma, è pensata per un pubblico più vasto, pur contenendo materiali che i genitori potrebbero trovare inadatti per i bambini più piccoli.

Questa valutazione ha notevolmente deluso i fan del MCU che speravano almeno in una valutazione PG-13, cioè semplicemente vietato ai minori di 13 anni. Detto questo, non è una valutazione senza precedenti per i contenuti MCU, poiché anche Agents of SHIELD è stato valutato TV-PG durante le sue sette stagioni.

WandaVision non sarà di certo una serie canonica ma come ormai sappiamo piuttosto bene, sarà una sorta di sit-com che lancerà la tanto attesa Fase 4.Resta da capire se tutto ciò che vedremo sarà frutto della fantasia di Scarlet Witch. Voi cosa ne pensate? La valutazione data per la serie vi convince? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.