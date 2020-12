WandaVision, il primo vero concept art svela le origini di Scarlet Witch

Negli ultimi giorni siamo inondati dai poster di WandaVision che fungono da countdown per l'inizio della serie su Disney+ ma, ad aumentare notevolmente l'hype ci sono anche i concept art diffusi sul personaggio di Scarlet Witch.

Il direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios ha pubblicato una serie di immagini sul suo Instagram dei vari look e design creati per il personaggio dal suo debutto in Avengers: Age of Ultron, mostrandoci varie sfaccettature dell'eroina interpretata da Elizabeth Olsen. L'ultimo post di Park potrebbe essere forse quello più importante, in quanto ci mostra il primo concept art mai realizzato per Wanda Maximoff.

"Wanda Through the Years": Ok, penso che questo sia stato il vero primo concept painting che ho realizzato su Wanda durante la pre-produzione di Avengers: Age of Ultron. Quindi, come spesso accade in questi casi, iniziamo a fare i progetti ancor prima che ci sia un regista o di leggere una sceneggiatura. È l'esplorazione del design iniziale. L'ho disegnato sapendo che molto probabilmente non sarebbe mai stata realizzata in questo modo. A volte devi farlo per te stesso".

Come potete vedere dall'immagine riportata di seguito, il disegno di Andy Park riprende il tipico stile di Wanda Maximoff dei fumetti mentre nei film questo iconico personaggio è stato trattato in maniera leggermente differente, rendendolo estremamente cupo. Per quanto ne sappiamo la verve comica di Scarlet Witch verrà ripresa in WandaVision che debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio.