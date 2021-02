WandaVision, il vero villain dello show non è ancora stato svelato?

Le cose evolvono piuttosto velocemente in quel di Westview: gli ultimi episodi di WandaVision sono stati un susseguirsi di eventi via via sempre più interessanti e, visto l'andazzo sin dall'inizio della stagione, siamo piuttosto sicuri che nel corso degli episodi rimanenti ne vedremo delle belle!

Pensiamo al villain, ad esempio: con la rivelazione della vera identità di Agnes (pardon, Agatha!) nell'ultimo episodio qualcuno potrebbe pensare che lo show Disney+ abbia finalmente svelato il volto del suo big bad. Ma staranno davvero così le cose?

La gran parte dei fan è praticamente certa che non sia così: Agatha sembrerebbe infatti essere soltanto parte di un piano più grande messo su dal primo, vero villain di questa Fase 4 (Mephisto, Chton, Nightmare... A voi la scelta!), con la nostra che a quel punto potrebbe rivelarsi tanto una complice quanto, in effetti, addirittura un valido supporto per la nostra Wanda.

Nei fumetti, infatti, Agatha è probabilmente la persona a cui più sembra stare a cuore il benessere psicofisico di Scarlet Witch: è lei, ad esempio, ad intervenire quando Mephisto in persona decide di reclamare le anime di Tommy e Billy. Sarà così anche per la sua versione MCU? Durante la strepitosa clip di Agatha All Along, d'altronde, abbiamo visto la nostra arrivare a Westview ad eventi già in corso: non è da escludere, insomma, che Agatha sia giunta da quelle parti proprio per tenere d'occhio Wanda nel caso in cui le cose degenerassero.

Per saperne di più, comunque, non resta che attendere i prossimi episodi! Voi, intanto, avevate notato l'omaggio a The Office nell'ultimo episodio di WandaVision? Vediamo, invece, cos'ha detto Teyonah Parris sul season finale di WandaVision.