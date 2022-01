WandaVision vince il Golden Tomato Award: il messaggio di Paul Bettany

WandaVision è stata una delle serie tv simbolo dell'anno appena trascorso e ha fatto da apripista per le serie tv del Marvel Cinematic Universe pubblicate su Disney+. Apprezzata da critica e pubblico, WandaVision ha vinto in questi giorni il Golden Tomato Award, e la co-star Paul Bettany ha annunciato la vittoria su Instagram.

"Abbiamo vinto il Golden Tomato Award per la serie con la miglior recensione, la miniserie con la miglior recensione e la serie di supereroi con la miglior recensione del 2021. Grazie Rotten Tomatoes, critici e tutti i fan per aver reso possibile tutto questo!" ha scritto nel post.



WandaVision, creata da Jac Schaeffer, per la piattaforma Disney+ e facente parte del Marvel Cinematic Universe, è basata sui personaggi di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany).

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia di COVID-19, che ha bloccato e posticipato le riprese della serie, WandaVision è comunque uscita all'inizio del 2021, conquistando i fan per lo stile piuttosto atipico rispetto al resto delle produzioni Marvel. Il perfetto mix di WandaVision, tra sit-com e dramma ha conquistato il pubblico, che ora lo premia con il Golden Tomato Award.



Lo show comprende nel cast anche Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn, Kat Dennings ed Evan Peters.

Su Everyeye trovate la recensione di WandaVision, una delle serie di successo del 2021, che non avrà una seconda stagione, com'è stato confermato tempo fa.