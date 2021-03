WandaVision: che fine fa Visione Bianca? Ecco quale potrebbe essere il suo futuro

Finalmente, siamo entrati nel pieno della Fase 4 dell'MCU. Il merito di aver aperto il nuovo ciclo dell'Universo Cinematografico è da attribuire allo show televisivo di WandaVision, apprezzato da pubblico e critica per come sia stato in grado di raccontare una storia interessante, e che ha creato risvolti importanti per il futuro del franchise.

Abbiamo visto insieme tutti i motivi per cui non serve una seconda stagione di WandaVision, ma oggi vogliamo provare a rispondere a una domanda che in molti si sono fatti, giunti alla fine della visione della serie. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler sulla trama di WandaVision, quindi se non avete concluso la visione della serie, vi invitiamo a non continuare nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Stiamo parlando di White Vision, o la Visione Bianca, apparsa durante gli ultimi episodi della serie, e che ha portato a uno dei momenti più importanti del prodotto incentrato sulla storia di Scarlet Witch.

Che fine ha fatto Visione Bianca?

White Vision, che era stato creato con l'ordine di distruggere Visione, viene fermato proprio dalla versione del sintezoide di Westview, che riesce a farlo "risvegliare" e a prendere coscienza di sé stesso, prima di riuscire nella missione della quale era stato incaricato dallo SWORD. Una volta compresa la sua natura, Visione Bianca vola via, verso destinazione ignota.

Sono molte le teorie dei fan riguardo a quale potrebbe essere il futuro del personaggio. Svariati appassionati ipotizzano che, dilaniato dalla sua confusione, abbia deciso di sparire e non farsi più ritrovare, ma francamente non pensiamo sia l'ipotesi più probabile. Altri sono convinti che White Vision si sia diretto in Wakanda, magari per chiedere aiuto a Shuri (Letitia Wright), che già ha aiutato Winter Soldier a liberarsi dal suo controllo mentale, e questa idea la troviamo molto affascinante. Sicuramente, durante i prossimi progetti dell'Universo Cinematografico ne sapremo di più su questo personaggio, e su quello che deciderà di fare in futuro. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo Visione Bianca e Anti-Visione nei fumetti Marvel, vogliamo sapere le vostre teorie a riguardo: dov'è andato White Vision? Lo rivedremo in futuro nell'MCU? Non esitate a commentare!