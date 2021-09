WandaVision, il Visione Bianco avrà un futuro nel MCU? Paul Bettany ha delle idee

Dopo il successo di WandaVision, il pubblico spera di rivedere i personaggi in altri progetti Marvel, e pensa per esempio a uno spin-off su Jimmy Woo e Darcy. Uno dei misteri lasciati in sospeso dalla serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettamy riguarda il destino del cosiddetto Visione Bianco.

Come si ricorderà, era stato creato dallo SWORD come arma con le parti originali di Visione; inizialmente era un nemico, ma poi, dopo una discussione filosofica con il suo alter ego, subisce un cambiamento. Nel finale di WandaVision, lo vediamo volare via verso l'ignoto, e apparentemente non se ne sa più nulla.

Qualche settimana fa abbiamo saputo dei dubbi di Paul Bettany sul ritorno di Visione nel Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare l'attore spera di tornare a interpretare il Visione Bianco. In una recente intervista con GQ, infatti, pur spiegando di non avere notizie in merito, ammette di averci fatto un pensierino.

"Ci sono state voci al riguardo" ha dichiarato Paul Bettany. "Non vorrei dire niente per scaramanzia, ma ho delle idee su cosa sarebbe bello fare con Visione Bianco per un nuovo inizio. Vedremo..."

Probabilmente, sarà l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness a chiarire alcune trame di WandaVision rimaste irrisolte. Una di queste potrebbe riguardare proprio la sorte del Visione Bianco. Pensate sia possibile rivederlo nel MCU? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.