WandaVision vs Avengers Secret Wars, Elizabeth Olsen contro lo sceneggiatore del film

Il personaggio di Scarlet Witch/Wanda Maximoff è stato protagonista un anno fa di un arco narrativo un po' confuso e questo fu dovuto al cambio di tono del personaggio tra WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Questo perché lo sceneggiatore del film non aveva visto la serie e ora Elizabeth Olsen ci ha tenuto a ribadirlo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha introdotto la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen che si trasforma in un vero e proprio cattivo alla disperata ricerca dei suoi figli, Billy e Tommy. Sebbene molti fan non fossero d'accordo con la trasformazione di un personaggio incredibile in un'antagonista, la Olsen si è detta insoddisfatta di ciò che lo sceneggiatore di Secret Wars Michael Waldron ha fatto al suo personaggio del MCU.

Non si tratta di una notizia sconvolgente, dato che l'attrice aveva già rivelato che gli sceneggiatori del film non avevano guardato il suo show, WandaVision, perché ancora incompleto all'epoca della produzione.

La serie Disney+ ruota attorno alla Wanda Maximoff della Olsen e a Visione che vivono in un'idilliaca vita di periferia come coppia sposata con due figli. Con il progredire della serie, il pubblico si accorge che a Westview sta accadendo qualcosa di profondamente preoccupante. Poiché ha esplorato la vera natura delle capacità di Wanda, lo show ha ricevuto grandi consensi per il suo approccio creativo e per il suo impatto sull'intero MCU.

Tuttavia, l'ultima volta che abbiamo visto Wanda è stato nel film con Benedict Cumberbatch, con il personaggio che si corrompe dopo aver posseduto il Darkhold. Sebbene abbia ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica, la Olsen era rimasta insoddisfatta dell'approccio al suo personaggio nel film. Al momento non è chiaro se verrà prodotto un film Marvel su Scarlet Witch.

Recentemente, sta facendo il giro di internet una vecchia intervista di Elizabeth Olsen in cui rifletteva sul ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. A quanto pare, l'attrice non era soddisfatta di come il suo personaggio era stato scritto nel film:

"È un arco simile a quello che ho dovuto interpretare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Potevano essere raccontate storie parallele, di gestione del dolore e della perdita. Beh, l'ho proposto agli sceneggiatori che hanno scritto Multiverse of Madness. Ho detto loro: 'Sapete cosa stiamo facendo in WandaVision? L'avete visto?' e no, non l'avevano visto, perché non era ancora finito. Quindi ho dovuto provare a, non so, interpretarlo in modo diverso, no? Ho dovuto affrontare gli stessi temi perché fosse interessante per me, credo, e potenzialmente per il pubblico. Dovevo affrontarli da un punto di vista diverso, in modo da non apparire ripetitiva".