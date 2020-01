WandaVision vs S.W.O.R.D.: l'unità militare sarà anche in Falcon and The Winter Soldier?

Come preannunciato dal CEO Marvel Kevin Feige, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier saranno fondamentali per il futuro del franchise : e se le due serie fossero collegate, non solo alla lontana? A instillare il dubbio le nuove foto dal set di WandaVision.

Attualmente le riprese della serie con Elizabeth Olsen e Pal Bettany si stanno svolgendo ad Atlanta, Stati Uniti, ma la città è anche il principale set per Sebastian Stan ed Anthony Mackie e i curiosi scatti con protagonista l'unità militare S.W.O.R.D potrebbero essere il punto di collegamento che aspettavamo.

Falcon and The Winter Soldier sarà una serie dai toni spionistici e probabilmente continuerà l'arco narrativo iniziato in Civil War: le tensioni tra il governo a stelle e strisce e Captain America (il cui scudo è recentemente stato avvistato) dovrebbero finalmente volgere al termine, forse in vista di un nuovo e temibile avversario.

Che possa essere proprio la S.W.O.R.D? Un tale dispiegamento di forze potrebbe fare parte di uno dei malvagi piani del Barone Zemo, oppure l'unità di sorveglianza potrebbe essere lì per arginare gli enormi poteri di Wanda Maximoff. O magari entrambe.

Quel che è certo è che le vicende di Wanda e Visione saranno legate a doppio filo a quelle di un'ormai adulta Monica Rambeau, probabilmente sul libro paga dell'élite militare.