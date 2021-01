WandaVision, e se Wanda resuscitasse Ultron? La nuova teoria dei fan

Le cose non sembrano andare benissimo in quel di Westview: nonostante le apparenze, infatti, il paesino in cui Wanda e Visione cercano di vivere in serenità la propria storia d'amore sembra tutt'altro che reale e, soprattutto, in totale balìa dello stato mentale della nostra Scarlet Witch.

Un assaggio di tutto ciò l'abbiamo avuto nello scorso episodio, con la povera Geraldine che, semmai dovesse trovarsi nuovamente al cospetto di Wanda, presumibilmente si guarderà bene dal nominare nuovamente suo fratello Pietro e le cause della sua morte.

A tal proposito, una nuova fan-theory ha pronosticato dei possibili scenari decisamente inquietanti: secondo alcuni fan, infatti, un crollo mentale della nostra protagonista potrebbe, in virtù del potere che la sua mente sembra esercitare sul mondo circostante (vedasi la sua rapidissima gravidanza), portare addirittura alla resurrezione del suo incubo peggiore.

Stiamo parlando ovviamente di Ultron, causa, appunto, della morte del povero Quicksilver: possibile che il villain del secondo film sugli Avengers possa tornare in vita ad opera proprio di Wanda? Ad oggi, in tutta onestà, non ce la sentiamo di escludere neanche l'ipotesi più assurda: questo WandaVision sembra avere in serbo un bel po' di sorprese, per cui... Chi può dirlo? È già stato confermato, intanto, che in WandaVision si riparlerà del passato di Wanda e Pietro; Jac Schaeffer, invece, ha parlato proprio delle tante fan-theory su WandaVision.