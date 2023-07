WandaVision, Westview vi manca? Tornateci con le nuove edizioni steelbook!

Marvel Studios ha presentato la prima edizione di un prodotto fisico dedicato a una serie Marvel per Disney+ con due versioni steelbook di WandaVision, show che ha ottenuto un successo clamoroso tanto da parte della critica quanto dal pubblico che ha scoperto la serie ideata da Jac Schaeffer.

Nonostante Elizabeth Olsen abbia affermato di non sentire la mancanza di lavorare in WandaVision, siamo sicuri che molti fan saranno felici di scoprire che la Marvel ha annunciato la pubblicazione di tre edizioni fisiche, prive di disco, dedicate alla serie tv del 2021.

Il primo steelbook conterrà nel cofanetto in metallo una custodia in cartoncino, un raccoglitore, delle cartoline e delle card dedicate ai personaggi, mentre l’edizione speciale avrà lo stesso materiale con la custodia in cartone con immagini olografiche su entrambi i lati e sarà prodotta in soli 1250 esemplari.

L’ultimo e più raro dei tre cofanetti speciali sarà il One Click, che conterrà entrambe le edizioni precedenti in un cofanetto con il logo SWORD e avrà una tiratura di 800 pezzi.

Non è ancora chiaro se negli steelbook sarà contenuto un codice per il digital download della serie, ma sicuramente saranno molto apprezzati dai fan dello show e dai collezionisti di cimeli cinematografici e televisivi.

I tre cofanetti saranno disponibili dal 27 settembre 2023, mentre i preordini sono già attivi.

In attesa di poter tornare a Westview grazie a queste edizioni speciali, vi lasciamo alla recensione di WandaVision.