WandaVison, Elizabeth Olsen sui primi dettagli: 'Paul Bettany voleva una sitcom anni '50'

Ora che è stata svelata la data di inizio delle riprese di WandaVision, una delle cinque mini-serie televisiva Disney+ che comporranno il palinsesto della Fase 4 del MCU, iniziano a trapelare anche alcune informazioni circa la storia.

Ne ha parlato quasi a labbra cucite la co-protagonista Elizabeth Olsen, che ovviamente non ha rivelato nulla di succoso ma si è comunque concessa qualche dettaglio:

"Penso che l'unica cosa che posso dire sia che inizieremo a lavorarci questo autunno, e Paul ed io siamo davvero entusiasti. Sappiamo già quale sarà la storia ed è roba molto buona. Sono solo contenta di poterne parlare adesso, perché a dire il vero la conosco da molto, molto tempo".

A quanto pare Paul Bettany, interprete di Visione, inizialmente aveva una sua idea molto precisa e particolare di come dovesse essere la serie:

"È così divertente che Paul abbia creato questa sua idea prima che la Disney lanciasse la propria piattaforma. Aveva immaginato la storia come ad una sorta di sitcom domestica. Non posso dire molto in proposito, se non che qualunque sia stato il seme da lui piantato, in qualche modo adesso quel seme è germogliato e la serie è diventata una realtà. Ma sarà qualcosa di molto diverso rispetto a quanto immaginato da Paul. Sono sicura che i super fan dei fumetti avranno già qualcosa in mente."

Secondo lo sceneggiatore di Iron Man 3, Drew Pearce, WandaVision introdurrà i mutanti, mentre una teoria dei fan sostiene che alla fine della mini-serie Wanda diventerà cattiva e sarà la villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la Olsen è stata infatti annunciata nel cast del sequel con Benedict Cumberbatch, e i due progetti saranno estremamente collegati fra loro.

Sarà proprio Wanda a creare il "Multiverse of Madness" col quale Strange dovrà confrontarsi nel suo film? Staremo a vedere. Entrambi i progetti, lo ricordiamo, arriveranno nella primavera 2021.