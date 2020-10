WandaVison: ecco perché si tratta della serie perfetta per introdurre gli X-Men nell'MCU

WandaVision sarà la prima serie Marvel ad approdare su Disney+ inaugurando così l'attesissima Fase 4 con cui verranno presentati al pubblico nuovi personaggi. In molti pensano che assisteremo finalmente all'esordio degli X-Men nel MCU e che sarà proprio lo show dedicato a Scarlet Witch ad introdurli.

Il personaggio di Wanda nell'universo cinematografico da solo ha già un peso sufficiente per sostenere l'avvento dei mutanti, ma osservando la sua trama nei fumetti, la sua connessione con loro è ancora più evidente. Nell'MCU, la Scarlet Witch è nata dalle sperimentazioni della Mind Stone del barone Wolfgang von Strucker, che le ha dato abilità psioniche e telecinetiche. Tuttavia, nei fumetti, la sua storia è leggermente diversa ed è strettamente legata con quella degli X-Men.

In House of M, il crossover pubblicato dalla Marvel Comics in 8 numeri nel 2005, scopriamo che Wanda Maximoff, divenuta ormai troppo potente ed incontrollabile, è intrappolata nella propria mente e continua ad immaginare di aver dato alla luce i suoi bambini assistita dal marito Visione e circondata dai suoi cari, prima di venire riportata alla realtà da Xavier che, dietro insistenza di Magneto, tenta di farle superare i recenti crimini. Insomma, una trama molto simile a quella che vedremo in WandaVision, che potrebbe essere dunque perfetta per presentare i mutanti al cospetto dell' MCU.

La serie Disney+ ha già presentato un piccolo e furbo riferimento a House of M su una bottiglia di vino, e con il prossimo film di Doctor Strange che già implica un multiverso, sembra ovvio che ci siano tutte le basi necessarie per portare gli X-Men nella Fase 4 di cui probabilmente Scarlet Witch sarà indiscussa protagonista. Voi cosa ne pensate di tutto ciò? Fatecelo sapere nei commenti come al solito.