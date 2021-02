WandaVison: nei prossimi episodi ci sarà Agamotto? Ecco cosa ce lo fa pensare

Alcuni indizi sembrano presupporre un nuovo arrivo nel già ricchissimo e corale cast di WandaVision, in molti infatti pensano che potremmo assistere all'arrivo di Agamotto in una delle prossime puntate della serie Disney+.

Nel corso dell'ultima puntata, la tigre, simbolo del potente mago è stata praticamente onnipresente e, abbiamo avuto modo di vederla in più di una situazione. Ad esempio, Durante l'intro, Visione è seduto su una sedia d'oro con in braccio i gemelli. Guardando con una certa attenzione è possibile notare che i braccioli sembrano avere le sembianze di una tigre. Poi c'è la battuta di Agnes su Ralph che cerca di "domare la tigre". Per completare la tripletta, la residenza di Wanda e Visione ha persino una statua della tigre sul tavolo da pranzo, visibile nella scena in cui Billy e Tommy stanno pulendo Sparky nel lavello della cucina.

Insomma, moltissimi sono i riferimenti a questo animale nel corso di WandaVision. Vi ricordiamo tra l'altro che Agamotto è la fonte dell'Occhio di Hoggoth, un oggetto usato abitualmente dal Doctor Strange e per tale ragione la serie Disney+ potrebbe già partire con i collegamenti al prossimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Intanto vi è una nuova toeria sulla reale natura di Agnes mentre, Randall Park ha rivelato di essere disponibile per uno spin-off su Jimmy Woo.