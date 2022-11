WandaVison: qual'è il supereroe preferito di Randall Park?

Lo scorso anno, in WandaVision abbiamo visto il ritorno nel Marvel Cinematic Universe dell'agente dell'FBI Jimmy Woo, il personaggio interpretato da Randall Park che ha fatto il suo debutto in Ant-Man and the Wasp nel 2018 e che rivedremo presto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L'attore, che nel corso della sua carriera ha preso parte brevemente a serie come The Office nel ruolo di "Asian Jim", alla sitcom Fresh Off the Boat e alla commedia romantica Always Be My Maybe, ha anche preso parte all'Universo DC nel ruolo del Dr. Stephen Shin in Aquaman del 2018 e in Aquaman e The Lost Kingdom del prossimo anno. Ma quali sono i suoi personaggi Marvel e DC preferiti?

"Direi che in realtà mi piacciono tutti, voglio dire, li amo tutti, ma ho davvero una predilezione per le cose vintage. Come quando ero un bambino, come quando guardavo questo spettacolo chiamato "Electric Company" e alla fine di "Electric Company" Spider-Man spuntava dal nulla e lanciava le sue ragnatele, e anche se era solo qualcuno che lanciava una rete su un altro, in cose del genere vedevi piccoli scorci di supereroi. O avrei fatto surf sui canali come il vecchio Superman in bianco e nero. Non era in gran forma o altro, ma indossava quell'abito da Superman e le cose vintage erano molto speciali per me quando ero un bambino."