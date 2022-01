WandaVsion, Kat Dennings celebra l'anniversario della serie e pubblica uno scatto inedito

Un anno fa WandaVision ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe entusiasmando i fan di tutto il mondo. Ora Kat Dennings, che ha ripreso il ruolo di Darcy Lewis, ha voluto celebrare l’anniversario dello show sui social pubblicando una divertente foto dietro le quinte.

Il 15 gennaio 2021 il primo episodio è approdato su Disney+ e recentemente una nuova Funko Pop di Wandavision è stata pubblicata per omaggiare la serie. Dennings, che aveva interpretato Darcy Lewis in Thor e Thor: The Dark World è tornata nello show e ha condiviso con i suoi follower una foto dal dietro le quinte che potete vedere in calce alla notizia.



"È il 1° anniversario di @wandavision, quindi eccomi che mi rompo lo spanx il mio primo giorno in abito da circo", ha scritto Dennings. "Buon anniversario a noi!!", ha risposto nei commenti Teyonah Parris (Monica Rambeau).



"Sono rimasta molto sorpresa ed eccitata", ha detto Dennings riguardo al suo ritorno alla Marvel otto anni dopo in un'intervista esclusiva con PopCulture.com. "All'inizio, sapevo solo che volevano riportare indietro Darcy. Quando ho sentito che era per WandaVision, ero molto incuriosita. È un progetto così unico: penso che il pubblico abbia davvero apprezzato la particolarità dello spettacolo".



Non solo i fan hanno apprezzato lo show ma anche la critica, Olsen e Bettany sono stati nominati ai Golden Globe per le loro interpretazioni di Wanda e Visione.