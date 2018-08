Wanderlust, prime foto ufficiali e data d'uscita della serie Netflix con Toni Collette

È oggi grazie a Entertainment Weekly che possiamo mostrarvi le prime immagini ufficiali di Wanderlust, nuova serie drammatica targata Netflix che vede protagonista la brava Toni Collette, in questi giorni ancora in sala nell'inquietante e riuscito horror Hereditary di Ari Aster.

Jude Liknaitzky e Roanna Benn, produttori esecutivi della serie, hanno rivelato al sito: "Wanderlust è un'esplorazione dell'amore e del sesso e di come navighiamo oggi nelle nostre relazioni private. La storia si concentra su di una coppia sposata, Joy e Alan, la cui vita sessuale è ormai piatta e praticamente inesistente, tanto da convincerli a provare qualcosa di radicalmente nuovo per riaccenderla".



Continuano i due: "La serie esplorerà però anche l'impatto che la loro decisione avrà su di loro e sulle persone che li circondano, per ognuno dei quali affronteremo il loro specifico rapporto con il sesso. Abbiamo sempre voluto sviluppare uno show che guardasse al sesso in modo veritiero e mostrasse onestamente l'impatto cruciale che esso ha nelle relazioni".



Come si legge nella descrizione di Netflix, il personaggio della Collette, Joy, è una terapista alla ricerca di "qualcosa di nuovo per mantenere viva la scintilla con il marito dopo che un incidente in bicicletta li costringe a rivedere interamente la loro relazione".



I produttori aggiungono infine: "Avere Toni protagonista è stato per anni il nostro sogno. Ha tutto: è un'attrice intelligente capace di sfruttare varie gamme emozionali. Ha reso Joy un personaggio iconico, profondo e brillante, una di quelle protagoniste di cui vuoi scoprire tutto e capaci di tenere lo spettatore incollato allo schermo".



Wanderlust vede nel cast anche Steven Makintosh e Zewe Ashton, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 19 ottobre.