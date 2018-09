Wanderlust: Toni Colette è una terapista depressa nel trailer della nuova serie Netflix

Ad un mese di distanza dalla pubblicazione delle prime immagini, ecco che arriva il trailer ufficiale di Wanderlust, nuova serie Netflix con protagonista la vincitrice dell'Emmy e Golden Globe Toni Collette, vista di recente nell'apprezzato horror Hereditary, diretto da Ari Aster.

Lo show, composto da sei episodi, arriverà sulla nota piattaforma di streaming il 19 ottobre e sarà incentrato sulle complessità dell'amore, della famiglia, del matrimonio e dei rapporti sessuali. La storia racconta le vicissitudini una coppia sposata, Joy e Alan, la cui vita sessuale è ormai piatta e praticamente inesistente, tanto da convincerli a provare qualcosa di radicalmente nuovo per riaccenderla.

Toni Collette veste i panni di Joy, descritta come una terapista alla ricerca di qualcosa di nuovo per mantenere viva la scintilla con il marito dopo che un incidente in bicicletta li costringe a rivedere interamente la loro relazione.

Jude Liknaitzky e Roanna Benn, produttori esecutivi della serie, hanno rivelato che la storia esplorerà anche l'impatto che la loro decisione avrà su di loro e sulle persone che li circondano, per ognuno dei quali affronteremo il loro specifico rapporto con il sesso.

Nel cast di Wanderlust troviamo anche Steven Mackintosh (A Song For Jenny, Stan Lee’s Lucky Man, The Halcyon), Zawe Ashton (Fresh Meat, Not Safe For Work, Case Histories) e Royce Pierreson (Line Of Duty, Our Girl, Murdered By My Boyfriend).