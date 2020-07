War of the Worlds, Fox annuncia la stagione 2: ecco quando arriverà

Dopo il successo ottenuto dal primo arco narrativo, la serie War of the Worlds targata Fox e Canal+ è ufficialmente pronta a fare ritorno con una seconda stagione. Scritto e creato da Howard Overman (Mifits, Merlin), lo show è basato sul celebre romanzo fantascientifico di H.G. Wells che ha ispirato anche il film omonimo di Steven Spielberg.

I nuovi episodi andranno in onda su Fox (canale 112 di Sky) nel 2021.

Insieme ai protagonisti Gabriel Byrne e Daisy Edgar Jones, troveremo nel cast Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, Ty Tennant, Stephen Campbell Moore, Bayo Gbadamosi, Aaron Heffernan ed Emilie de Preissac. Gilles Couiler tornerà alla regia dei primi quattro episodi, mentre Richard Clark dirigerà gli episodi dal quinto all'ottavo.

Nella prima stagione di War of the Worlds, lo ricordiamo, un attacco alieno ha quasi spazzato via l'umanità e un piccolo gruppo di essere umani sta lottando per sopravvivere. Emily ha scoperto di avere una connessione speciale con gli alieni. Nella seconda stagione scopriamo che gli invasori potrebbero essere umani. Una guerra tesa per riprendere il pianeta attende i nostri personaggi che, nella disperazione e nel tentativo di sopravvivere, contempleranno la possibilità di sacrificare uno di loro.

