War of the Worlds: trailer ufficiale per la serie Epix tratta dal romanzo di H.G: Wells

Epix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di War of the Worlds, serie televisiva prodotta da Fox Networks Group e Urban Myth Films. Già trasmessa sul territorio francese, la serie con Gabriel Byrne sbarcherà negli Stati Uniti a metà febbraio.

La serie, creata dal britannico Howard Overman, è tratta dal celebre romanzo fantascientifico di H.G. Wells e come fu per il film omonimo di Steven Spielberg uscito al cinema nel 2005 (e con protagonista Tom Cruise) anche questo riadattamento della storia sarà ambientato ai giorni nostri. Nel corso degli episodi seguiremo le storie di diversi personaggi, della lotta per la loro sopravvivenza e di quella dell'intera razza umana, con la voce narrante che sembra raccontare tutto in una sorta di ricordo/flashback.

Composta da otto episodi, quattro diretti da Gilles Coulier e i quattro rimanenti da Richard Clark, la miniserie è stata già trasmessa in Francia a partire dal 28 ottobre 2019, mentre l'ultimo episodio è andato in onda il 18 novembre seguente. Nel cast di questa nuova versione troviamo Gabriel Byrne, Elizabeth McGovern, Léa Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif e Guillaume Gouix. Produttori esecutivi dello show sono Julian Murphy e Johnny Capps, che della serie hanno detto: "Questa è una serie molto cinematografica, piena di mistero, intrighi e azione, dove l'elemento fondamentale sono le mille paure che attraversano il mondo di oggi e le potenziali minacce che affrontiamo, che diventano inconsistenti se dovessimo paragonarle alla perdita della nostra stessa umanità".



War of the Worlds è stata prodotta da Urban Myth Films, in partnership con CANAL+, Fox Networks Group (FNG) Europe & Africa e AGC Television. Di seguito la sinossi, mentre per un maggiore approfondimento vi rimandiamo alla nostra prima impressione sulla serie.

Sinossi: Ambientata nell'Inghilterra edoardiana, la miniserie segue George e la sua amante Amy iniziare una vita insieme nel disprezzo della società britannica, lontano dalla moglie di George. L'improvvisa caduta di asteroidi che si riveleranno essere macchine da guerra marziane interromperà bruscamente il loro desiderio di vivere una vita tranquilla.