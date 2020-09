Warcross: il romanzo sci-fi diventa serie tv, tra realtà virtuale e cacciatori di taglie

Gli appassionati di Ready Player One e dei mondi distopici, cyberpunk o sci-fi potrebbero trovare pane per i loro denti grazie a Warcross, nuova serie tratta dal romanzo di Marie Lu.

Il libro, divenuto un vero e proprio bestseller nel 2017, tratta la storia della diciottenne Emika Chen, un'hacker esperta che si guadagna da vivere come cacciatrice di taglie all'interno di Warcross, un frequentatissimo mondo virtuale (una sorta di "moderatrice" del futuro, insomma). La ragazza si ritroverà all'interno del gioco e arriverà ad incontrare il miliardario creatore di Warcross, Hideo Tanaka.

"Il romanzo di Marie è pieno di azione ed è completamente diverso da tutto ciò che ho letto fin'ora. Dal mondo virtuale di Warcross, che incomincia ad apparire molto reale con l'avanzare della tecnologia, fino alla audace eroina Emika e agli inaspettati colpi di scena, Warcross mi ha trascinato all'interno di un'avvincente avventura. Creare una serie del genere sarà divertente, anche per quanto riguarda il dinamismo visivo", ha commentato Bruna Papandrea, che produrrà la serie insieme a Josh Cameron.

La sceneggiatura sarà affidata ad Adam Lash e Cori Uchida, noti per il loro lavoro su Altered Carbon e Reprisal. Josh Cameron ha dichiarato che "alla fine la storia di Emika è un thriller romantico ambientato in un futuro vicino, sia nel mondo reale che virtuale, e non potrei essere più entusiasta di aiutare a dar vita al progetto sullo schermo".

Anche la scrittrice, che collaborerà alla produzione, si è detta emozionata all'idea di poter vedere i suoi personaggi trasposti in una serie tv, e non resta che attendere ulteriori novità nei prossimi mesi. Intanto, gli appassionati di storie ambientate in mondi videoludici virtuali potranno gioire per l'uscita di Ready Player Two.