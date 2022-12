Warhammer 40.000, da quale gioco è tratta la serie con Henry Cavill?

Dopo l'annuncio della serie su Warhammer 40.000 in tanti si stanno chiedendo dell'origine di questo war game tattico che sembra aver sancito il divorzio tra Henry Cavill e The Witcher. Stiamo parlando di un videogame risalente alla fine degli anni 80 vera e propria pietra miliare del genere.

La prima versione del gioco, Rogue Trader, risale addirittura al 1987. Parliamo di un videogioco di ambientazione fantascientifica, capace di incrociare estetica fantasy con atmosfere futuristiche. In una interessante fusione tra Dune e Star Wars, al centro di tutto si pone l'Imperium, una importantissima potenza galattica onnipresente. La vera caratteristica del gioco risultano essere i suoi personaggi, dei veri e propri space marines che in maniera futuristica ed anacronistica uniscono lo spazio ad un mondo quasi medievale.

Con l'annuncio della serie di Amazon di Warhammer 40.000, ovviamente si è riacceso l'interesse per il videogioco e per la sua storia che coinvolge razze aliene, viaggi per la galassia e tutti quegli elementi classici della fantascienza anni 80 e 90. A queste figure si aggiungono anche delle vere e proprie entità che venerate e tenute, identificate come Divinità del Chaos.

Stiamo parlando dell'ennesimo adattamento cinematografico di videogiochi. Warhammer, si aggiunge ad una sequela di titoli recentemente svelati che incrociano il mondo del cinema con quello videoludico. Tra questi è stato annunciato anche il film su Death Stranding della Kojima. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!