Warm Bodies: Jonathan Levine dirigerà una serie tratta dal film

Lionsgate ha siglato un pre-accordo cinematografico e televisivo con il regista Jonathan Levine (Long Shot). Uno dei progetti televisivi già in fase di sviluppo da parte è un adattamento della serie Warm Bodies in collaborazione con la nuova società di produzione di Levine, Megamix.

Levine ha diretto nel 2013 l'horror romantico-sentimentale Warm Bodies, tratto dal romanzo di Isaac Marion, che incassato oltre 115 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo mondiale. Insieme alla nuova serie TV, Lionsgate collaborerà con il team di Megamix per sviluppare una vasta gamma di progetti cinematografici e televisivi.

Jonathan Levine ha già collaborato in passato con alcuni membri di Lionsgate, come l'attuale direttore esecutivo e il presidente del Motion Picture Group, Nathan Kahane e Joe Gate. Con cui ha realizzato nel 2011 50/50, fortunato comedy drama con Seth Rogen e Joseph Gordon Levitt. Questa è la recensione di 50/50, film acclamato dalla critica e candidato al Golden Globe. Negli ultimi otto anni, Levine ha collaborato di nuovo con Kahane e Drake in altri due film con Rogen: The Night Before e la commedia Long Shot, di prossima uscita.

"Lionsgate è la casa perfetta per Megamix, uno studio che può accogliere le mie esperienze di cinema preferite e di maggior successo" ha dichiarato Levine. "Joe e Nathan sono stati grandi collaboratori e amici che mi hanno supportato nel corso degli anni e non potrei essere più entusiasta di tornare a lavorare con loro."

Chi non ricorda il film può rileggere la recensione di Warm Bodies del 2013.