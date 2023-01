Warm Bodies: la serie tratta dal film con Nicholas Hoult è ancora viva? Risponde l'autore!

Qualche anno dopo l'arrivo nelle sale di Warm Bodies nel 2013, con protagonisti Nicholas Hoult e Teresa Palmer, si era cominciato a parlare dello sviluppo di una potenziale serie televisiva tratta dal film ma poi non se n'era saputo più nulla. Nel corso di una nuova intervista, l'autore del romanzo Isaac Marion è tornato a parlare della serie TV.

In un'intervista concessa a Syfy, Marion ha parlato di un potenziale adattamento televisivo di Warm Bodies che comprenderebbe la trasposizione dell'intera serie di libri (che conta un prequel e due sequel alla storia originale). Marion ha affermato che inizialmente si era parlato della possibilità di realizzare un sequel del film, ma che questo "si è trasformato in una serie televisiva".

"C'è stato un periodo in cui sembrava una cosa sicura, i contratti erano stati stilati, eccetera, ma per qualche motivo continuava a slittare. Le voci di un sequel cinematografico si sono trasformate in una serie televisiva, che è stata annunciata come "in sviluppo" un paio di anni fa, per poi cadere misteriosamente nel dimenticatoio. A questo punto sono coinvolto solo marginalmente, quindi non so cosa stia succedendo dietro le quinte. Per me è una grande presa in giro. Ma hanno opzionato tutti e quattro i libri per la TV, quindi è ancora possibile. Per me Warm Bodies è solo l'atto iniziale della storia - diciamo che in realtà è il 18% del totale - quindi sarebbe un sogno vedere il resto sullo schermo un giorno".

Come ha affermato Marion, infatti, nel maggio 2019 era stato annunciato che una serie televisiva di Warm Bodies era in fase di sviluppo, come parte dell'accordo di Lionsgate con il regista del film, Jonathan Levine. Sebbene all'epoca non fosse stato annunciato nient'altro, si pensava che la serie sarebbe finita esclusivamente su un servizio di streaming, invece che su un network tradizionale. Dopo l'annuncio, tuttavia, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sulla serie. Marion ha dichiarato che il progetto è caduto "misteriosamente nel dimenticatoio" e che, pur essendo ancora coinvolto nel progetto, lo è solo marginalmente. Tuttavia, dato che Marion vuole ancora che la serie venga prodotta, forse c'è ancora speranza per un adattamento televisivo di Warm Bodies.

