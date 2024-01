Warner Bros. Animation e Cartoon Network contro l'IA:'Proteggiamo gli artisti'

L'utilizzo dell'IA continua a tenere banco nel mondo dell'entertainment. Uno degli argomenti cardine dello sciopero della scorsa estate è stato proprio l'IA e la richiesta di norme che possano regolarne l'uso senza inficiare il lavoro degli artisti, come sottolineato anche da Warner Bros. Animation e Cartoon Network.

Sam Register, presidente di Cartoon Network Studios e Warner Brothers Animation, si è schierato apertamente contro l'uso dell'intelligenza artificiale per la protezione degli artisti e della forma d'arte dell'animazione.



"In quanto studio di animazione, ritengo semplicemente importante proteggere gli artisti e la forma d'arte il più a lungo possibile. Credo che dovremmo dare lavoro a coloro che lo fanno veramente, così possono acquisire la loro prima esperienza" ha dichiarato Register.



Sin dall'inizio della propria recente evoluzione l'intelligenza artificiale è stata percepita come una minaccia dal mondo dell'arte nelle sue varie forme; dalla recitazione alla scrittura, dall'animazione alla musica.

Attori e sceneggiatori hanno cercato in qualche modo di ottenere delle garanzie nel corso delle negoziazioni durante lo sciopero ad Hollywood della scorsa estate, quando entrambe le categorie decisero di non tornare al lavoro prima di un accordo con studi e produttori.



C'è chi la pensa diversamente: Steven Soderbergh è in controtendenza sull'IA e ha dichiarato di non averne affatto paura. Vi terremo aggiornati su eventuali novità riguardo un argomento così delicato e complesso come l'intelligenza artificiale applicata al mondo dell'arte e dell'intrattenimento.