Warner Bros. fa causa a Paramount per la licenza di South Park

Il colosso statunitense Warner Bros. Discovery ha intentato una causa contro Paramount Global, ritenendo che quest'ultimo non stia rispettando la licenza per i diritti streaming di South Park, la celebre serie TV satirica di venticinque stagioni creata da Matt Stone e Trey Parker.

In particolare, la Paramount avrebbe violato il contratto producendo svariati contenuti inerenti il franchise – basti pensare allo speciale post-Covid di South Park, – nonostante il legittimo proprietario sia HBO Max di WBD. Secondo Warner Bros. Discovery, la casa di produzione fondata da William Wadsworth "intendeva palesemente sostenere Paramount+ a spese di Warner/HBO", impegnandosi in "molteplici e flagranti contorsioni di fatti e violazioni del contratto"; inoltre, la promessa di tre stagioni da dieci episodi è stata infranta, considerando la 24esima parte composta da speciali da due ore e la 25esima (così come la 26esima, probabilmente) soltanto da sei puntate. Così si legge nel testo legale: "Warner/HBO intenta questa causa per rivendicare i diritti e recuperare le centinaia di milioni di dollari subìti a causa della cattiva condotta degli imputati".

Ricordiamo infatti che nel 2019 il predecessore di HBD (WarnerMedia) firmò un contratto da 500 milioni di dollari con Paramount (all'epoca conosciuto col nome di Viacom) per garantire a HBO Max lo streaming di tutte le stagioni precedenti e delle tre in prossima uscita; dopodiché, a partire dalla 27esima stagione i nuovi episodi sarebbero passati direttamente a Paramount+, fino alla scadenza dell'accordo tra WBD e Paramount+ in concomitanza con l'anno successivo, il 2025. Peccato che la dinamica non sia stata rispettata.

Speriamo che tutto si concluda per il meglio. Ma quanto durerà ancora la serie di Cartman, McCormick e gli altri personaggi – così come la questione della licenza? A quanto pare, i creatori di South Park non vogliono portarla avanti ancora a lungo.