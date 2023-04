Warner Bros, tutti i dettagli sulla nuova piattaforma: da HBO Max a semplicemente Max

Warner Bros. Discovery ha rivelato i dettagli del suo nuovo servizio di streaming, Max. Questo atteso rebrand commerciale della piattaforma era stato annunciato dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery avvenuta lo scorso anno. Il nuovo servizio di streaming è il risultato della fusione tra HBO Max e Discovery+ ed entrerà in vigore a maggio.

Il nuovo servizio di streaming vedrà contenuti estratti dal catalogo di film, serie e programmi originali di HBO Max, oltre a contenuti di cucina, reality e lifestyle di canali come Food Network, Discovery e TLC. Il lancio del nuovo servizio di streaming è previsto per il 23 maggio, con molte novità rispetto all'attuale HBO Max. JB Perrette, Presidente e CEO, Global Streaming & Games di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato in un comunicato:

"Dai più grandi supereroi ai campioni della vita reale, dai drammi che plasmano la cultura all'intrattenimento a quelli che plasmano il gusto, dai regni fantastici ai mondi più reali, Max offrirà una gamma di scelta senza pari. Questo nuovo marchio segna un importante cambiamento da due prodotti più ristretti, HBO Max e Discovery+, alla nostra offerta di contenuti più ampia e alla nostra proposta ai consumatori. Mentre ogni prodotto offriva qualcosa per alcuni, Max offrirà un'ampia gamma di scelte di qualità per tutti".

Il rebrand di HBO Max in Max riflette la nuova identità di Warner Bros. Discovery dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery. Con tutti i contenuti in streaming della media company in un unico luogo, sembra che Warner Bros. Discovery stia ponendo le basi per una maggiore attenzione ai contenuti in streaming. Con nuove serie importanti come il reboot di Harry Potter e lo spin-off di Big Bang Theory in sviluppo per Max, il nuovo servizio promette già bene.

Max prenderà il posto di HBO Max e introdurrà i contenuti della parte Discovery dell'azienda nel servizio di streaming. Mentre Discovery+ continuerà a esistere come servizio di streaming separato, i contenuti presenti sulla piattaforma saranno disponibili anche su Max. Non è ancora chiaro se la nuova piattaforma farà il suo esordio in Italia prossimamente per competere direttamente con i concorrenti Disney+, Netflix, Apple TV+, ecc.



La nuova piattaforma sarà disponibile in tre fasce di prezzo: da 9.99 dollari, da 15.99 dollari e da 19.99 dollari al mese.