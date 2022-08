Strange Adventures: Warner Bros. Discovery cancella la serie DC di Kevin Smith

La serie antologica dei fumetti DC "Strange Adventures" del regista è stata cancellata dalla Warner Bros. Discovery e non vedrà mai la luce su HBO Max, come raccontato dai rappresentanti che hanno confermato la notizia a IndieWire.

Smith, che doveva co-scrivere e dirigere un episodio di "Strange Adventures" come parte della serie antologica sui personaggi DC meno conosciuti, ha recentemente condiviso nel suo programma YouTube "Hollywood Babble-On" la notizia della cancellazione dello show da parte di HBO Max, prodotta da Greg Berlanti.

Il regista di “Clerks” ha spiegato che stava scrivendo un episodio di “Strange Adventures” con il collaboratore di “Supergirl” Eric Carrasco. L'episodio avrebbe raccontato le avventure di Jimmy Olsen e Bizzarro, con Nicolas Cage adocchiato per il ruolo di Bizzarro.

"Nessuno conosce necessariamente questi personaggi e sembrava uno spettacolo costoso", ha condiviso Smith nel suo podcast. Ogni episodio doveva costare tra $ 16 e $ 20 milioni.

Smith, che ha parlato anche della cancellazione di Batgirl, ha descritto "Strange Adventures" come una "serie antologica di racconti ambientati in un mondo in cui esistono superpoteri e il più grande spettacolo DC mai realizzato".

L'autore, che vorrebbe realizzare un biopic su Stan Lee, ha poi scherzato sulla questione: "Non sentirti male per me, sono stato pagato. Stiamo parlando di portarlo alla DC e farlo come un fumetto, perché abbiamo sprecato il ca**o di tempo per scrivere la sceneggiatura. Tanto vale darlo a un artista e lasciarlo disegnare".