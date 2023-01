Warner Bros Discovery e il papà dell'Arrowverse firmano un accordo: insieme fino al 2027

Warner Bros. Discovery e la Berlanti Productions del produttore esecutivo Greg Berlanti, hanno raggiunto un nuovo accordo che legherà le due compagnie in una collaborazione che si estenderà almeno fino al 2027. Berlanti, tra i principali responsabili del successo sul piccolo schermo dell'Arrowverse con The CW, continuerà il suo lavoro allo studio.

L'accordo riguarderà esclusivamente il mondo del piccolo schermo, mentre Berlanti rimarrà ancora legato a Netflix grazie al suo recente "first look deal" stipulato per i lungometraggi. La mossa potrebbe sorprendere alcuni fan, che si aspettavano che Berlanti abbandonasse Warner Bros. ora che The CW è in chiusura e sta procedendo con la fine dell'Arrowverse e di alcuni degli altri show che produce (a febbraio debutterà la nona e ultima stagione di The Flash).

Invece di andarsene, però, sembra che Berlanti abbia sfruttato gli enormi successi dei suoi show alla Warner Bros. Television per un nuovo accordo che continuerà a giovare a entrambe le parti, anche se sia The CW che HBO Max (dove Berlanti ha in onda show come Doom Patrol e Titans) stanno subendo enormi cambiamenti e tagli ai costi ormai da parecchi mesi a questa parte.

"Greg è un grande talento, e l'impatto della sua prolifica e potente narrazione sulla Warner Bros. e sul pubblico, e sulla nostra cultura, è semplicemente eccezionale", ha dichiarato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, in una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter. "Ha iniziato la sua carriera con noi e siamo incredibilmente fortunati che abbia deciso di continuare a costruire e far crescere il nostro studio televisivo nei prossimi anni".

Il nuovo accordo premierà Berlanti in base al successo ottenuto dalle future produzioni, mentre in precedenza veniva ricompensato in base alla quantità di show da lui prodotta che andavano in onda e ricevevano ordini per diventare serie. Nel suo arco di tempo alla Warner, finora, Berlanti ha prodotto 13 show, andati in onda su quattro network differenti.

Nel frattempo, i fan attendono con ansia il ritorno di Stephen Amell come Green Arrow per il finale di The Flash. Date un'occhiata alla prima immagine dal set di Grant Gustin e Amell.