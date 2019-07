Warner Bros. starebbe lavorando a una serie su Harry Potter?

Secondo un'indiscrezione del portale We got this covered, Warner Bros. avrebbe già ordinato una serie TV ambientata nell'universo di Harry Potter. Il futuro prodotto diventerebbe così uno dei principali punti di riferimento all'interno della prossima piattaforma streaming della Casa di produzione.

Nonostante le avventure di uno dei più celebri maghi della storia del cinema si siano concluse ben otto anni fa dopo l'uscita in sala del film Harry Potter e i doni della morte - parte 2, l'universo immaginario ideato dalla mente della scrittrice J. K. Rowling continua stimolare la curiosità dei fan come dimostra la recente saga cinematografica, ancora in corso, di Animali Fantastici e l'opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede.

La serie TV che adesso avrebbe ordinato Warner Bros. dovrebbe essere un prequel ambientato prevalentemente nella celebre scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e in alcuni luoghi del Vecchio continente. Tutte le restanti informazioni sarebbero ancora top-secret, anche se nella serie dovrebbe comparire personaggi nuovi e creature magiche già presenti nei libri della saga.

Vogliamo inoltre sottolineare come questa notizia sia soltanto un rumour per adesso, dato che non ci sono state dichiarazioni ufficiali. In attesa di eventuali conferme, vi ricordiamo che WarnerMedia ha ordinato il prequel di Gremlins, una serie animata basata sul celebre film del 1984 del regista Joe Dante. Mentre negli ultimi giorni si è parlato anche del reboot di serie classiche.