Warner Bros. pronta per molti spin-off tratti dai film DC: 'serie da portare su HBO Max'

Sebbene al momento non sia in cantiere nessuno spinoff di Justice League, ciò non significa che Warner Bros. non abbia intenzione di investire nei supereroi DC per la sua piattaforma streaming HBO Max.

Secondo quanto riportato dal The New York Times, il presidente di DC Films Walter Hamanda starebbe già considerando l'idea di spin-off televisivi tratti dalle grandi produzioni cinematografiche DC, con l'intenzione di "lavorare con i registi per sviluppare delle ramificazioni, delle serie tv che saranno disponibili su HBO Max e che saranno interconnesse con i loro impegni sul grande schermo".



Un progetto che pretende un certa coerenza anche in fase di scrittura e con l'arrivo del multiverso già previsto per The Flash è probabile che vedremo qualcosa di interessante proprio sul fronte DCEU. Sappiamo già che è in arrivo lo spinoff di The Suicide Squad, Peacemaker, e potrebbe essere proprio la produzione di James Gunn ad aprire una nuova stagione di progetti paralleli, oltre alla serie tv su Gotham legata al nuovo The Batman di Matt Reeves.



"Per ogni film su cui stiamo lavorando, pensiamo: 'quale potrebbe essere un potenziale spinoff per HBO Max?", conclude Hamanda. Cosa ne pensate? Sarebbe una contromossa efficace ai progetti televisivi del Marvel Cinematic Universe? Vi ricordiamo che HBO Max arriverà in Europa a breve.