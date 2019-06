Warner Bros. Television e John Wells Productions ancora insieme per nuovi progetti

Arriverebbe fino al 2024 il nuovo accordo tra Warner Bros. Television e la società di produzione di John Wells, John Wells Productions. La lucrosa collaborazione tra le due compagnie continuerà quindi a dare frutti, e portare sullo schermo programmi di grande qualità.

L'accordo a nove cifre (così parrebbe) tra l'attuale produttore di Shameless e Animal Kingdom, John Wells, e Warner Bros. Television riguarderebbe lo sviluppo di una vasta gamma di programmi per diverse piattaforme e network; aspetto fondamentale per Wells, che si è visto accettare la proposta soprattutto in virtù di ciò.

"Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con persone meravigliose. Warner si vuole impegnare nel vendere a tutti i servizi, e questa cosa per me è fondamentale. L'indipendenza che abbiamo avuto finora e la sensazione che sai di poter portare ovunque i tuoi progetti... questo ci ha convinto davvero" afferma Wells.

Dopotutto, tra l'assorbimento di FilmStruck e il nuovo servizio di streaming Warner in arrivo, le possibilità di mettere in atto tali progetti in casa Warner è più che una semplice promessa.

Anche in passato, Wells ha saputo portare grandi profitti alla compagnia, specialmente in qualità di showrunner di ER e sceneggiatore di West Wing - Tutti gli uomini del presidente, e sicuramente saprà fare altrettanto in futuro.