Warner felice:'Risparmiati 100 milioni grazie allo sciopero!' Esplode la rabbia SAG

Gunnar Wiedenfels, CFO di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato pubblicamente che la major è felice di aver risparmiato in queste settimane circa 100 milioni di dollari dall'inizio dello sciopero. Le sue parole, prevedibilmente, hanno alimentato il clima di tensione, provocando una dura reazione da parte dei sindacati.

"È circa la metà di quello che hai speso per il film The Flash che nessuno ha visto" ha replicato l'attrice e autrice Naomi Ekperigin davanti ai Paramount Studios "Questo ti fa uscire allo scoperto da quando hai fatto la fusione [tra Warner e Discovery]".

La star di Community Charley Koontz ha commentato ironicamente le parole di Warner Bros. Discovery:"Penso sia interessante che oggi 100 milioni di dollari siano tanti per loro. Prima era una miseria, non valeva la pena fare qualcosa che incassasse meno di quello... Ma anche questo è una parte di quello che chiediamo. Quindi, se il CEO David Zaslav sta contando i trimestrali, forse immagazzinarli e terminare questo sciopero prima piuttosto che dopo".



Bella Cruz, impegnata nello sciopero davanti alla sede di Netflix, ha spiegato:"Penso che mostrino davvero quanto siano fuori dal mondo e senza cuore queste persone e come non abbiano alcun rispetto per l'arte. Quando le persone dicono cose del genere è incredibile. È doloroso e avido. E non so come un essere umano possa sentirsi a proprio agio nel dire una cosa del genere. Quello che chiediamo è così poco in base alla quantità di denaro che guadagnano... in modo che le persone possano mangiare, pagare l'affitto e fare ciò che amano".



Lo sciopero degli attori è stato avviato qualche settimana fa dopo la mobilitazione messa in atto dagli sceneggiatori. Non accadeva dagli anni '60 che entrambi i sindacati scioperassero nello stesso periodo.