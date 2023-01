Warner, Greg Berlanti non sarà più coinvolto nei progetti DC dopo la fine dell'Arrowverse?

Dopo aver siglato un nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, il padre dell'Arrowverse, ovvero il produttore Greg Berlanti, pare non sarà più coinvolto nei progetti del marchio DC dello studio. Appena l'universo televisivo condiviso arriverà a conclusione, Berlanti dovrebbe dedicare i suoi sforzi produttivi su un'altra tipologia di generi.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il fondatore della Berlanti Productions "non dovrebbe essere direttamente coinvolto" nelle proprietà della DC. Dopo il suo nuovo mega-accordo con la Warner Bros. Discovery, Berlanti si dovrebbe concentrare su altri generi e tipi di contenuti di programmazione per lo studio. Questo non vuol dire che Berlanti si ritirerà completamente dalla produzione di show DC, ma sicuramente sarà molto meno coinvolto rispetto agli anni precedenti. Al momento né Berlanti né i suoi rappresentanti hanno commentato la notizia.

Su The CW, attualmente Berlanti ha tre serie televisive targate Arrowverse/DC in arrivo, due di ritorno e una al debutto quest'anno. Stiamo ovviamente parlando della Stagione 9 di The Flash, che sancirà la conclusione della serie con protagonista Grant Gustin e che sarà anche l'ultimo show ambientato su Terra-Prime del franchise dell'Arrowverse. The Flash 9 debutterà ufficialmente mercoledì 14 febbraio e sarà composta da 13 episodi.

Superman & Lois, pur essendo legato all'Arrowverse, ha rivelato nel finale della seconda stagione che è ambientato su una Terra diversa. I nuovi episodi dello show, giunto alla Stagione 3, debutteranno martedì 14 marzo. Per quanto riguarda l'ultima serie televisiva DC di The CW, il network ha in cantiere Gotham Knights, sempre prodotta da Berlanti. Nonostante lo stesso nome, Gotham Knights non è legata in alcun modo all'omonimo videogioco appena uscito.

Spostandoci invece ai nuovi DC Studios, è stato appena svelato quando James Gunn annuncerà i primi progetti del suo nuovo universo condiviso, che riguarderà sia il grande che il piccolo schermo.