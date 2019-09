Warner Media nomina i nuovi presidenti della distribuzione di HBO e HBO Max

Secondo quanto si legge sulle pagine di Variety, WarnerMedia ha messo i dirigenti di lungo corso della compagnia Sofia Chang e Rich Warren a capo della distribuzione del network HBO, del nuovo servizio streaming HBO Max e dei canali targati Turner.

La decisione presa da Warner fa parte di un piano di riassestamento di HBO e Turner in seguito all'acquisizione da parte di AT&T, colosso della telefonia statunitense, avvenuto lo scorso anno. Chang e Warren faranno rapporto a Gerhard Zeiler, ex presidente della Turner International che lo scorso marzo è stato promosso a CRO e presidente della WarnerMedia International Networks.

"Avremo due leader di grande esperienza che conoscono perfettamente il nostro business" ha dichiarato ufficialmente Zeiler. "Nel corso degli ultimi mesi ho lavorato a stretto contatto con entrambi; L'esperienza e il successo di Sofia nel guidare le sottoscrizioni di HBO sono state un grande valore mentre ho seguito nel dettaglio il business di HBO, e Rich ha portato le sue conoscenze strategiche. Lavorando insieme forniranno la strategia e la direzione necessaria per una crescita futura."

Warren arriva da un'esperienza a capo della distribuzione di Turrner ed è all'interno della compagnia da 19 anni; Chang, invece, fa parte di HBO sin dal 200 e di recente ha agito da vicepresidentessa della distribuzione digitale e globale del network.

Nei prossimi mesi HBO pubblicherà due delle serie più attese della stagione televisiva in arrivo: il 20 ottobre sarà il turno di Watchmen, la serie di Damon Lindelof basata sulla celebre graphic novel di Alan Moore, mentre il 4 novembre arriverà lo show tratto da His Dark Material. Per altre informazioni vi rimandiamo al recente trailer di Watchmen e agli ultimi dettagli su His Dark Materials.