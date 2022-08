Warner, nessuno vuole lavorarci più: 'Viscidi, è il caos: nessun preavviso sui tagli'

Che Warner Bros. Discovery abbia imbroccato la via dei tagli senza pietà è ormai chiaro. Ma David Zaslan aveva assicurato che Hbo Max non sarebbe stata toccata. Ora invece si scopre che i vertici sono nel caos. Un regista: "Nessun preavviso, lavoriamo fino a un minuto prima della cancellazione, lo scopriamo con voi".

Fino a qualche settimana fa, nonostante i tagli annunciati nella nuova casa di Warner Bros. Discovery, sembravamo poter avere qualche sicurezza in più su HBO Max dopo una telefonata fra David Zaslan e gli investitori rilanciata da più parti: "La qualità è ciò che conta. La qualità è ciò che Casey Bloys [Chief Content Officer di HBO Max] e quel team stanno offrendo. È il miglior team del settore. Stiamo raddoppiando quel team HBO. Sono tutti impegnati sotto contratto e spenderemo molto di più quest'anno e il prossimo anno di quanto abbiamo speso l'anno scorso e quello precedente" – aveva detto.

Ora si scopre che non è affatto così. Solo nel corso di questa settimana sono stati licenziati il 14% dei dipendenti HBO Max e sono stati rimossi ben 36 titoli da HBO Max, di cui 20 originali. Molti di questi tagli riguardano il settore dell’animazione e ora è proprio il regista di Infinity Train, tra i titoli cancellati, a rivelare la reale situazione dietro le quinte, annebbiata dalla più completa confusione dirigenziale. Owen Dennis ha aperto una newsletter per commentare la situazione attuale, dove scrive: "Non avevo idea che dei tagli, né nessun altro creatore di show con cui ho parlato, né nessuno dei loro rappresentanti. Le persone stanno lavorando dietro le quinte da giorni cercando di capire cosa sta succedendo".

Continua Dennis, spiegando come WBD sperasse di posticipare gli annunci di una settimana, per avere il tempo di avvertire i creativi: "È qui che ci ha portato questa disorganizzazione. Erano stati avvertiti di non farlo perché avrebbe danneggiato le relazioni con i creatori e le star, ma chiaramente a loro non importa come appare pubblicamente, tanto meno come ci sentiamo al riguardo. Penso che il modo in cui Discovery ha fatto tutto questo sia incredibilmente poco professionale, scortese e semplicemente viscido. Gli agenti sono pazzi, gli avvocati e i manager sono matti, anche i dirigenti di queste aziende sono pazzi”.

Dennis conclude: "Non riesco a pensare a una sola persona che lavori nell'animazione e nell'intrattenimento che, quando si parla di tutto questo, non dica: ‘Che ca**o stanno facendo? Come pensano che qualcuno voglia mai lavorare di nuovo con loro?’. Perché dovremmo? Che senso ha fare qualcosa, passare anni a lavorarci sopra, mettere notti e fine settimana a scrivere i loro terribili appunti, perdere il sonno e non vedere le nostre famiglie, se sarà solo portato via e fucilato in giardino?".

Ora pessime notizie arrivano anche sul reboot di Buffy L’ammazzavampiri.