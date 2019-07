WarnerMedia: la piattaforma streaming ordina ufficialmente il prequel animato di Gremlins

Ne era stato annunciato lo sviluppo, ma non c'era ancora la conferma ufficiale. Adesso però è certo: WarnerMedia ha ordinato 10 episodi per il prequel animato di Gremlins, il film cult dell'84 diretto da Joe Dante e scritto da Chris Columbus.

Le prime indiscrezioni risalivano a febbraio, ma ora è stata ufficialmente confermata la produzione da parte di Warner Bros. e Amblin Television (le stesse compagnie produttrici dei film, sia il primo che il sequel) di una serie comedy animata sui bizzarri mostriciattoli chiamati mogwai.

Darryl Frank, Justin Falvey e Sam Register saranno tra i produttori, assieme a Dan Krall, mentre tra i produttori esecutivi figurano Brendan Hay e Tze Chun (quest'ultimo sarà anche sceneggiatore del progetto).

Il titolo ufficiale dello show sarà Gremlins: Secrets of the Mogwai e sarà ambientato negli anni '20, a Shanghai, dove un giovane Sam Wing incontrerà un piccolo Mogwai di nome Gizmo. Assieme a Elle, una ladruncola di strada, Sam cercherà di riportare Gizmo dalla sua famiglia, vivendo nel frattempo le più incredibili delle avventure.

Il progetto rientra nei piani di WarnerMedia per attirare una fascia di spettatori meno giovane, ma più bendisposta verso questo genere di prodotto.

Tra le altre serie in fase di sviluppo per la piattaforma streaming anche Tokyo Vice con Ansel Elgort e Dune: The Sisterood di Villeneuve.