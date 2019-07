WarnerMedia chiama il suo servizio streaming HBO Max e si prende Friends, tutte le novità

Il servizio streaming targato WarnerMedia, ufficialmente rinominato HBO Max, e annuncia il suo "manifesto": Friends, Pretty Little Liars, Willy Il Principe di Bel Air e tanti nuovi prodotti originali tra gli altri titoli che saranno ad appannaggio esclusivo della piattaforma.

Vi avevamo già accennato alcuni tra i possibili contenuti del nuovo outlet WarnerMedia, ma adesso abbiamo utleriori dettagli: HBO Max, questo il nome ufficiale del servizio, arriverà tra la fine del 2019 e la primavera del 2020, promette sulle 10.000 ore di contenuti già dal lancio, e porterà con sé parecchi grandi nomi.

Tramite un accordo con Warner Bros. TV, le nuove serie The CW come Batwoman e lo spin-off di Riverdale, Katy Keene, saranno trasmesse sulla piattaforma, assieme a classici come Friends e Willy il Principe di Bel Air, la serie di Marlene King, Pretty Little Liars e, tra le altre, diverse produzioni HBO, New Line, Adult Swim, Cartoon Network, CNN, Crunchyroll e DC Entertainment.

"HBO Max riunirà le diverse risorse a disposizione di WarnerMedia per creare una programmazione e un'esperienza di fruizione senza precedenti per quanto riguarda le piattaforme streaming. La programmazione di primo livello della HBO farà da guida e getterà le basi per i princìpi della nostra nuova gamma di prodotti originali, le nostre acquisizioni e il meglio della libreria multimediale Warner Bros., a cominciare dal fenomeno Friends" ha dichiarato Robert Greenblatt, il presidente di WarnerMedia Entertainment.

Inoltre, Greg Berlanti e Reese Witherspoon produrranno contenuti originali per il servizio, tra cui quattro film di genere young-adult (Berlanti) e almeno due pellicole da parte di Hello Sunshine (la compagnia di produzione della Witherspoon).

Non ci sono ancora informazioni riguardanti i costi degli abbonamenti, anche se il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 16/17 dollari mensili, come ipotizzato anche in precedenza.

Maggiori informazioni riguardo ulteriori contenuti, le modalità di funzionamento e la disponibilità del servizio nei vari paesi arriveranno probabilmente a breve.