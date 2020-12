Warren Berlinger, muore a 83 anni la star di Happy Days

Quest'ultimo scorcio di 2020 porta via con sé un altro nome illustre: proprio in queste ore è infatti stata dichiarata la scomparsa di Warren Berlinger, l'83enne caratterista statunitense spentosi lo scorso 2 dicembre all'Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, California.

Una carriera lunghissima quella di Berlinger, che esordì giovanissimo a teatro a Broadway recitando anche insieme a quella che anni dopo sarebbe diventata sua moglie, l'attrice Betty Lou Kim. L'esordio sul grande schermo arriva però soltanto nel 1956, anno in cui vediamo l'attore in Gioventù Ribelle.

Da lì in poi le soddisfazioni sul grande schermo non mancarono, da La Corsa Più Pazza d'America a Il Lungo Addio, passando per Eroe per Caso, Il Mondo Secondo Garp, Billie, Tutti Pazzi in Coperta e Voglio Sposarle Tutte, al fianco di un giovane Elvis Presley.

Berlinger collezionò nel frattempo anche più di un'apparizione sul piccolo schermo: tra i tanti ruoli ricoperti per la serialità televisiva il più famoso è ovviamente quello del Sergente Betchler, uno dei personaggi interpretati dall'attore in Happy Days (sette le sue apparizioni nello show con Henry Winkler e Ron Howard).

Sulle cause del ricovero e del decesso di Berlinger, comunque, non sono ancora state rilasciate dichiarazioni. A proposito del celebre show anni '70, intanto, recentemente vi abbiamo parlato di quella volta in cui Tom Hanks apparve in Happy Days.