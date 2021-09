Warrior, il film del 2011 con Tom Hardy e Joel Edgerton diventa una serie tv

Nel 2011 Joel Edgerton e Tom Hardy sono stati i protagonisti di Warrior, ambientato nel mondo dei combattimenti MMA, interpretando due fratelli in lotta nello stesso torneo, con un montepremi da un milione di dollari. Il regista, Gavin O'Connor, ha confermato nei giorni scorsi di essere al lavoro su una serie tv ispirata al film.

Chi non ha visto o non ricorda il film può dare un'occhiata alla nostra recensione di Warrior, che fruttò a Nick Nolte una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista, per la sua interpretazione del padre dei due lottatori.

O'Connor aveva espresso a suo tempo l'intenzione di dare un seguito al film, senza mai riuscire a portarlo sullo schermo, ma a dieci anni dall'uscita la situazione è cambiata e ora è pronto a realizzare la serie tv. Si chiamerà Warriors e il regista garantisce che lo spirito sarà lo stesso, anche se i personaggi saranno diversi.

Non ci saranno più Joel Edgerton e Tom Hardy, che vedremo presto in Venom 2, nei panni dei fratelli Brendan e Tommy Conlon, ma Gavin O'Connor ha annunciato tre dei quattro personaggi principali, uno dei quali ha già un interprete.

I protagonisti di Warriors saranno due donne e due uomini. Tra questi avremo una detenuta in un carcere femminile di Dublino, una lottatrice musulmana e lesbica e un uomo chiamato Bobby Watkins, che vive a Houston e lotta per far uscire la sua famiglia dalla povertà. Quest'ultimo sarà interpretato dal lottatore UFC Daniel Cormier.