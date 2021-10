Warrior Nun 2, un'attrice di Game of Thrones tra le new entry nel cast della serie Netflix

Tre nuovi attori si aggiungono al cast della seconda stagione della serie Netflix Warrior Nun, e tra loro vi è anche qualcuno che i fan di Game of Thrones potrebbero riconoscere.

Nel 2020 debuttava su Netflix Warrior Nun, una serie che ha ricevuto un'accoglienza non stellare, ma piuttosto discreta, con un 68% e un 75% di score su Rotten Tomatoes per quanto riguarda rispettivamente critica e pubblico.

Per questo forse la piattaforma non ha esitato troppo prima di confermare una seconda stagione per Warrior Nun, e ad appena un mese di distanza dal suo debutto, ne ha annunciato la produzione.

Adesso tuttavia arrivano le prime notizie di casting, secondo le quali vedremo nei nuovi episodi anche l'interprete di Vala in Game of Thrones Meena Rayann, la star di Vikings: Valhalla Jack Mullarkey e l'attore di Animali Fantastici Richard Clothier.

Rayann sarà Yasmine Amunet "una suora copta che è anche una studiosa e una giornalista freelance. Yasmine è un'intellettuale, non una guerriera, che si ritrova però coinvolta nel viaggio della Warrior Nun Ava. È un personaggio positivo, divertente e spensierato".

Mullarkey sarà invece Miguel "un attivista carismatico e misterioso che rimane anche lui coinvolto nella missione di Ava. Custodisce molti segreti, e chi non lo conosce bene difficilmente riesce a inquadrarlo".

Clothier, infine, sarà il Cardinale William Foster. "Secondo nella gerarchia di potere in Vaticano, il Cardinale Foster è il tipo di uomo che vorreste dalla vostra parte. Diretto, leale e brillante, porta a termine il suo dovere alla lettera fin dal suo ingresso nel clero".